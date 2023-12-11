OnePlus 12 мгновенно стал бестселлером

Компания OnePlus похвасталась успехами флагманского смартфона OnePlus 12, который сегодня появился в китайской продаже. По данным производителя, уже в первые пять минут новинка стала вторым самым продаваемым устройством на крупнейших платформах Tmall и JD.com.

Напомним, что оцененный от 605 долларов OnePlus 12 оснащается 6,82-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, разрешением 3216:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, испарительной камерой площадью 9000 мм2, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 100 Вт, 50 Вт и 10 Вт соответственно, тройной основной камерой с модулями на 50-Мп (сенсор Sony LYT-808), 48 Мп (сверхширик Sony IMX581) и 64 Мп (3-кратный оптический зум), защитой от влаги (степень IP65), стереодинамиками, переключателем Alert Slider, подэкранным сканером отпечатков пальцев и портом USB-C 3.2.
Характеристики Google Pixel 8 Pro слили в сеть…
Вчера зарубежные инсайдеры получили и сразу же опубликовали полные характеристики смартфонов Pixel 8 и Pi…
Samsung установит в Galaxy S25 сенсор от Sony…
Нужно понимать, что компания Samsung активно использует технологии из своих предыдущих смартфонов в новых…
Опубликованы примеры реальных фото с Google Pixel 8 Pro…
Профильное издание PBKReview поделилось примерами фотографий, сделанных на основную камеру флагманского с…
Так снимает смартфон Vivo X100 Pro. Фото …
Компания Vivo опубликовала профессиональные фотографии, сделанные на представленный сегодня камерофон Viv…
Xiaomi 14 Pro получит 120-Гц 2K-экран…
В сети появились новые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 14, официальный релиз которого ожидаетс…
Google представила Pixel 8 и Pixel 8 Pro…
Сегодня компания Google официально представила свои смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые визуально пр…
Смартфон Meizu 21 засветился в базе регулятора …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о флагманском смартфоне Meizu 21, который еще н…
Samsung Galaxy S23 FE вышел в Китае …
Компания Samsung дала старт китайским продажам смартфона Samsung Galaxy S23 FE, который вышел в США еще м…
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor