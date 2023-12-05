OnePlus 12 официально представили

Компания OnePlus достаточно долго намекала на релиз смартфона OnePlus 12, а теперь официальная презентация состоялась и многие пользователи, вероятно, будут слегка огорчены ситуацией. Дело в том, что у смартфона все характеристики давно представлены или слиты и сейчас просто нет ничего такого, что стоит узнать о смартфоне после проведения официальной презентации. Если вы следите за новостями, то уже знаете абсолютно всё о данном гаджете — на мероприятии ничего нового не сказали. Например, как и предполагалось, OnePlus 12 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что является отличным выбором, хотя и абсолютно понятным — других вариантов на рынке просто нет.

Смартфон, по заявлениям производителя, работает на батарее ёмкостью 5 400 мАч с зарядкой мощностью 100 Вт. Компания заявила, что батарея должна сохранять 80% её емкости после 1 600 циклов зарядки, что более чем достаточно — это пять лет активного использования смартфона. Также предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, что определённо является хорошим дополнением, учитывая, что она отсутствовала у предыдущей модели. На фронтальной панели смартфона вы найдёте большой 6,82-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Впрочем, это тоже было ожидаемо, потому что ничего другого во флагманских смартфонах не используется. Также есть классная система камер, стильный корпус и всё остальное — к сожалению, аналогичные бонусы есть у других флагманов на рынке.