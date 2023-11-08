OnePlus 12 получит новую HyperTone-камеру от Hasselblad

Компании OPPO и OnePlus в рамках совместной конференции объявили, что грядущие флагманские смартфоны OPPO Find X7 и OnePlus 12 получат HyperTone-камеру, созданную вместе с компанией Hasselblad. Её главными особенностями станут алгоритмы обработки света и тени, а также правильная передача скинтона в портретах. Когда будут выпущены смартфоны, пока не раскрывается. Ранее стало известно, что OnePlus 12 оснастят топовой 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c тактовой частотой до 3,30 ГГц, предустановленной операционной системой Android 14 и 6,82-дюймовым OLED-дисплеем производства BOE с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.