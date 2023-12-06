OnePlus 12 получил огромную испарительную камеру

Если присмотреться к сборке данного смартфона, то вы заметите, что у флагмана имеется просто огромная испарительная камера, которая должна существенно помочь процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с охлаждением и поддержанием высокой производительности под нагрузкой в течение длительного времени. Собственно, компания задолго до официального релиза обещала улучшенную систему охлаждения, которая избавит смартфон от троттлинга в играх и стресс-тестах. И, судя по фотографиям в сети, эта испарительная камера занимает просто безумное пространство внутри смартфона. Это, теоретически, должно помочь пользователю в процессе запуска тяжёлых приложений или игр, но пока что реальных тестов в сети нет и говорить с уверенностью у нас возможности тоже нет. Возможно, большая испарительная камера всё равно будет плохо справляться — узнаем совсем скоро.