OnePlus 12 получил огромную испарительную камеру

Буквально вчера был представлен смартфон OnePlus 12, который заинтересовал многих пользователей весьма достойными характеристиками. И похоже, что компания OnePlus наконец-то начала обращать внимание на важные элементы конструкции, чтобы иметь возможность конкурировать с лидерами рынка. Хотя дизайн смартфона вполне может выглядеть похожим на предыдущие модели, внутри смартфона нового поколения произошло множество изменений, которые делают этот гаджет действительно привлекательным решением. Например, пользователь разобрал этот смартфон и продемонстрировал особенности новой конструкции устройства.

Если присмотреться к сборке данного смартфона, то вы заметите, что у флагмана имеется просто огромная испарительная камера, которая должна существенно помочь процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с охлаждением и поддержанием высокой производительности под нагрузкой в течение длительного времени. Собственно, компания задолго до официального релиза обещала улучшенную систему охлаждения, которая избавит смартфон от троттлинга в играх и стресс-тестах. И, судя по фотографиям в сети, эта испарительная камера занимает просто безумное пространство внутри смартфона. Это, теоретически, должно помочь пользователю в процессе запуска тяжёлых приложений или игр, но пока что реальных тестов в сети нет и говорить с уверенностью у нас возможности тоже нет. Возможно, большая испарительная камера всё равно будет плохо справляться — узнаем совсем скоро.