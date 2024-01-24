OnePlus 12 получил сразу две испарительные камеры

Флагманский смартфон OnePlus 12 был официально представлен в декабре 2023 года, но тогда устройство было выпущено исключительно на китайском рынке и некоторые детали компания просто не раскрывала. Релиз на мировом рынке состоятся только вчера, в результате чего открылись интересные детали, которые указывают на серьёзный прогресс в области улучшения системы охлаждения. Например, внутри смартфона используется не одна, а сразу две испарительных камеры, которые отвечают за охлаждение процессора. Вероятно, это связано с тем, что Snapdragon 8 Gen 3, установленный внутри флагмана, требует достаточного охлаждения в процессе тяжёлых игровых нагрузок — он потребляет немало энергии и выделяет столько же тепла. Впрочем, это вполне логичное решение и многим компаниям стоило бы поступить аналогичным образом.

Дело в том, что современные смартфоны достаточно часто страдают из-за троттлинга — они теряют часть производительности из-за того, что процессор перегревается и сбрасывает тактовую частоту, дабы снизить температуру. В результате падает общая производительность и пользователь уже не может получить ту же частоту кадров, как полчаса назад. С двумя испарительными камерами пользователь может не переживать о том, что его устройство будет перегреваться. Это очень важный момент, который указывает на то, что компания занимается улучшениями в этой области — всё же пользователи хотят не только мощный чип, но и чтобы он работал в тяжёлых сценариях.