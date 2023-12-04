OnePlus 12 получит два ключевых преимущества

Сегодня компания OnePlus раскрыла две ключевые детали о предстоящем флагмане OnePlus 12, которые могут заинтересовать многих пользователей из-за того, что у конкурентов на рынке этих преимуществ чаще всего нет. Дело в том, что OnePlus 12 получил полноценную степень защиты от пыли и воды по стандарту IP65. Это не так хорошо, как IP68, которым обладают большинство флагманских смартфонов, но это всё же делает смартфон защищённым от воды даже в достаточно сильный ливень. И, что куда важнее, это определённо шаг вперёд по сравнению с рейтингом IP64 у предшественника, так что производитель явно работает над тем, чтобы его продукция была более прочной и жила дольше. Кроме того, смартфон благодаря фирменным технологиям умеет работать даже в дождь — сенсор дисплея будет правильно считывать нажатия, а это огромный плюс.

Вторым преимуществом OnePlus 12, о котором заявил производитель в официальном анонсе, является разъём USB 3.2 Gen 1. Это тот же порт, который используют в других флагманских смартфонах, и он позволяет достаточно быстро передавать данные на скорости до 10 Гбит/сек с правильным кабелем. Соответственно, на текущий момент можно с уверенностью заявить, что OnePlus 12 является одним из самых многообещающих устройств, которые только появятся в текущем году. Стоит напомнить, что OnePlus 12 будет официально представлен в Китае 5 декабря, а международный релиз состоится где-то в январе 2024 года. Стоимость смартфона пока что никто не сообщает.