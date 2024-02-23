OnePlus 12 прошел тест на прочность

Популярный видеоблогер Зак Нельсон испытал на прочность новенький флагман OnePlus 12, международная версия которого была представлена месяц назад. Аппарат справился со стандартными тестами на изгиб и царапины, а также с испытанием местного тачскрина. Речь идет о функции Aqua Touch для считывания касаний в условиях дождя или брызг. Как видно из ролика, свою задачу она выполняет.

Напомним, что оцененная от 800 долларов новинка характеризуется 6,82-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, разрешением 3216:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Victus Glass, испарительной камерой площадью 9000 мм2, батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50-Мп (датчик Sony LYT-808), 48 Мп (сверхширик Sony IMX581) и 64 Мп (3-кратный оптический зум), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65, стереодинамиками, фирменным переключателем Alert Slider и разъемом USB-C 3.2.