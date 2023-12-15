OnePlus 12 выйдет на глобальный рынок уже 23 января 2024 года

Сегодня компания OnePlus официально подтвердила дату релиза смартфона OnePlus 12 и 12R для глобального рынка. После многочисленных утечек и слухов, которые появлялись буквально каждый день с самой противоречивой информацией, производитель официально рассказал о дате старта продаж устройства — отличные новости для тех, кто давно хотел подобное устройство. OnePlus 12 и 12R будут официально представлены на мировом рынке 23 января, то есть уже в следующем месяце. И это на самом деле отличные новости, так как фанатам придётся ждать всего месяц с момента релиза в Китае перед тем, как устройство попадёт на мировой рынок. Впрочем, как и ожидалось, глобальная модель OnePlus 12 будет отличаться от устройства, которое отправилось в продажу в Китае. Например, инсайдеры сообщают, что у устройств будут различия в толщине, а также в диапазонах работы сотовой сетей.

На самом деле есть вероятность, что отличия будут и в других характеристиках, но пока что говорить об этом с уверенностью не выйдет. Да и мы на самом деле никак не можем подтвердить или опровергнуть эти слухи по понятным причинам. С другой стороны, основные характеристики смартфона точно никуда не денутся и производительность тоже не упадёт — а это самое главное. Ведь в конечном итоге производительность — то, за что смартфон многие и ждали. Можно получить топовый процессор по вполне разумным ценам и тогда другие флагманские устройства уже не будут выглядеть такими уж привлекательными. Так что ждём официального релиза.