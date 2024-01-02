OnePlus 12 возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu

Авторы бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных флагманов, работающих под управлением операционной системы Android. Первое место занял OnePlus 12 с топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Он набрал 2188135 баллов. Также в тройку вошли Vivo X100 и IQOO Neo9 Pro на процессоре MediaTek Dimensity 9300 c 2186019 и 2181443 баллами соответственно.

Напомним, что OnePlus 12 характеризуется 6,82-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, разрешением 3216:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Victus Glass, испарительной камерой площадью 9000 мм2, батареей ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 50-Мп (датчик Sony LYT-808), 48 Мп (сверхширик Sony IMX581) и 64 Мп (3-кратный оптический зум), защитой от влаги в соответствии со степенью IP65, стереодинамиками, фирменным переключателем Alert Slider, подэкранным дактилоскопом и разъемом USB-C 3.2.
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