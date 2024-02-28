OnePlus 12R Genshin Impact Edition появился в продаже

Компания OnePlus выпустила в международную продажу смартфон OnePlus 12R Genshin Impact Edition, который получил дизайн в стиле одноименной ролевой игры. Данное издание доступно лишь в одной версии с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 650 долларов или 750 евро. От обычного издания новинка также отличается расширенной комплектацией с чехлом, стикерами, подставкой и другими аксессуарами.

Напомним, что OnePlus 12R оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2780:1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, испарительной камерой площадью 9140mm², ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.

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