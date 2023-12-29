OnePlus 12R будет снимать на уровне флагманских смартфонов

Смартфоны OnePlus обычно привлекают внимание аудитории низкой стоимостью, высокой производительностью и стильным дизайном корпуса, но флагманская камера обычно не входит в этот список преимуществ. Безусловно, камеры в смартфонах компании достаточно хороши, но по сравнению с другими флагманами в той же ценовой категории смартфоны OnePlus всё же обычно проигрывают и в топ не входят при всём желании. Но с релизом OnePlus 12R компания планирует данную ситуацию в корне изменить. При этом нужно сразу отметить, что OnePlus 12R не будет флагманским смартфоном, так что и ожидать камеры уровня флагмана было бы неправильно. Но стоит понимать, что на деле разница между дорогой флагманской камерой и недорогим датчиком изображения при хорошей обработке на уровне алгоритмов будет очень незначительной — большинство разницы просто не заметят.

На текущий момент производитель поделился реальными кадрами, снятыми на этот смартфон, и они действительно выглядят великолепно, но нужно понимать, что пока что говорить о реальном качестве рано. Всё же все понимают, что для маркетинговой кампании производитель сделал тысячи снимков, а затем отобрал десять лучших для того, чтобы показать потенциальным покупателям. Никто не гарантирует, что в реальных сценариях смартфон будет снимать так же хорошо, так что сначала придётся подождать реальных тестов от крупных журналистов, а уже потом делать выводы относительно качества снимков на этом гаджете среднего класса.