OnePlus 12R обманул покупателей

Данная история началась, когда пользователь Reddit опубликовал свои результаты тестирования, которые показали, что при запуске AnTuTu модель с 256 ГБ показала хранилище UFS 3.1 вместо UFS 4.0. Это заставило представителей OnePlus связаться с владельцем смартфона и подтвердить, что так называемый «убийца флагманов» оснащён более медленным хранилищем и что ничего необычного в тесте нет. К сожалению, до сих пор, даже после официальных извинений, не совсем понятно хотела ли компания умышленно обмануть покупателей или это произошло по какой-то ошибке. Правда, учитывая масштаб рекламной кампании, есть сомнения, что это мелкая недоработка, которая так легко прошла мимо контроля качества. И пользователи считают, что их обманули умышленно.