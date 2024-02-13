OnePlus 12R обманул покупателей

OnePlus 12R довольно активно рекламировали как смартфон, который оснащён памятью поколения UFS 4.0, сообщая пользователям, что они приобретают смартфон с 256 ГБ встроенной памяти топового уровня с максимальной на текущий момент скоростью передачи данных. Однако после проведения исследования в виде тестов производительности выяснилось, что компания на самом деле лжёт в своей рекламе. На самом деле смартфон на платформе Snapdragon 8 Gen 2 оснащён хранилищем UFS 3.1 для всех вариантов комплектации, а не более продвинутым поколением UFS 4.0. Вскоре после этого компания OnePlus сделала публичное извинение за обман покупателей, которые считали, что они вкладываются в значительно более продвинутое устройство.

Данная история началась, когда пользователь Reddit опубликовал свои результаты тестирования, которые показали, что при запуске AnTuTu модель с 256 ГБ показала хранилище UFS 3.1 вместо UFS 4.0. Это заставило представителей OnePlus связаться с владельцем смартфона и подтвердить, что так называемый «убийца флагманов» оснащён более медленным хранилищем и что ничего необычного в тесте нет. К сожалению, до сих пор, даже после официальных извинений, не совсем понятно хотела ли компания умышленно обмануть покупателей или это произошло по какой-то ошибке. Правда, учитывая масштаб рекламной кампании, есть сомнения, что это мелкая недоработка, которая так легко прошла мимо контроля качества. И пользователи считают, что их обманули умышленно.
Представлен защищенный смартфон Blackview BV9300 Pro…
Компания Blackview объявила о выпуске нового защищенного смартфона BV9300 Pro, одной из особенностей кото…
Как снимает Realme 12 Pro. Фото…
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфонах Realme 12 Pro и 12 Pro+, официальная презентация …
Представлен флагманский смартфон Nubia Z60 Ultra…
Бренд Nubia пополнил ассортимент смартфонов флагманской моделью Nubia Z60 Ultra, которая оценена в Китае …
Poco M6 Pro оценен в 23 тысячи рублей …
В каталоге российского ритейлера «Ситилинк» появился смартфон Poco М6 Pro, который появится в продаже 1 ф…
Honor выходит на IPO на фоне отличного роста продаж…
Стоит напомнить, что компания Honor начал свой собственный путь после отделения от Huawei в конце 2020 го…
Huawei выпустит новую HarmonyOS, но не для всех…
Ранее в этом месяце компания Huawei сделала достаточно смелый шаг, заявив всему миру, что её грядущая опе…
Huawei Mate 60 Pro+ возглавил рейтинг DxOMark …
Французская лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования флагманского камерофона Huawei Mate …
Apple представила собственную ИИ для редактирования фото…
На текущий момент абсолютно очевидно, что компания Apple отстаёт от гигантов вроде ChatGPT от OpenAI и Ge…
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor