OnePlus 12R обманул покупателей

OnePlus 12R довольно активно рекламировали как смартфон, который оснащён памятью поколения UFS 4.0, сообщая пользователям, что они приобретают смартфон с 256 ГБ встроенной памяти топового уровня с максимальной на текущий момент скоростью передачи данных. Однако после проведения исследования в виде тестов производительности выяснилось, что компания на самом деле лжёт в своей рекламе. На самом деле смартфон на платформе Snapdragon 8 Gen 2 оснащён хранилищем UFS 3.1 для всех вариантов комплектации, а не более продвинутым поколением UFS 4.0. Вскоре после этого компания OnePlus сделала публичное извинение за обман покупателей, которые считали, что они вкладываются в значительно более продвинутое устройство.

Данная история началась, когда пользователь Reddit опубликовал свои результаты тестирования, которые показали, что при запуске AnTuTu модель с 256 ГБ показала хранилище UFS 3.1 вместо UFS 4.0. Это заставило представителей OnePlus связаться с владельцем смартфона и подтвердить, что так называемый «убийца флагманов» оснащён более медленным хранилищем и что ничего необычного в тесте нет. К сожалению, до сих пор, даже после официальных извинений, не совсем понятно хотела ли компания умышленно обмануть покупателей или это произошло по какой-то ошибке. Правда, учитывая масштаб рекламной кампании, есть сомнения, что это мелкая недоработка, которая так легко прошла мимо контроля качества. И пользователи считают, что их обманули умышленно.