OnePlus 12R появился в продаже

Компания OnePlus выпустила в международную продажу субфлагманский смартфон OnePlus 12R, который вышел в Китае в начале этого года под названием OnePlus Ace 3. Новинка оценена в 500 и 600 долларов за версии с 8/128 ГБ и 16/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что OnePlus 12R оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2780:1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, испарительной камерой площадью 9140mm², ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.