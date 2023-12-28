OnePlus 12R получит дисплей яркостью 4500 нит

Компания OnePlus совсем недавно достаточно неожиданно для всех представила складной смартфон OnePlus Fold, который, по мнению многих, является лучшим решением на современном рынке из всех представленных гаджетов. Вскоре после этого в Китае был анонсирован флагманский смартфон OnePlus 12, который работает на базе лучшего процессора и оснащён лучшими технологиями. Теперь более доступный OnePlus 12R привлёк к себе массу внимания, потому что производитель планирует сделать гаджет действительно уникальным. На слитом маркетинговом изображении, которое попало в руки инсайдеров, указано, что у OnePlus 12R будет действительно впечатляющий дисплей. Он не только демонстрирует 4 500 нит яркости в пике, но также предоставит топовое качество изображения.

Инсайдеры уверены, что новый дисплей 8T LTPO лучше управляет энергопотреблением, сохраняя точные цвета, чем многие дисплеи в современных флагманских гаджетах. Впрочем, что вполне очевидно, все эти данные звучат невероятно лишь на бумаге, и реальные результаты могут быть совершенно иными, но есть ощущение, что производитель вкладывает массу ресурсов в маркетинг OnePlus 12R не просто так. Всё же смартфон потенциально можно стать хитом. Да и узнать ответы на все вопросы мы сможем совсем скоро — OnePlus 12R будет официально представлен 23 января на глобальном рынке и тогда можно будет говорить о реальных возможностях модели, его стоимости, конкурентах и так далее. И новинка может быть очень интересной.