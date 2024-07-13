OnePlus 12R вышел в цвете Sunset Dune

Компания OnePlus представила в Индии новую расцветку смартфона OnePlus 12R, которая получила название Sunset Dune. Новинка станет доступна для покупки на местном рынке 20 июля по цене в 515 долларов за единственную конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Смартфон также оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2780:1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, испарительной камерой площадью 9140mm², ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.