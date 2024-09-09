OnePlus 13 действительно получит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Специалисты из сегмента смартфонов предполагают, что OnePlus 13 будет представлен с новым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 в ближайшем будущем, а сегодня появилась более точная информация относительно запуска нового флагманского устройства. Президент OnePlus China Луис Ли подтвердил, что новый флагман будет представлен в следующем месяце, но пока что без какой-то точной даты. Он также отметил, что OnePlus 13 получит чип последнего поколения, так что запуск смартфона состоится вскоре после презентации Snapdragon 8 Gen 4, которая ожидается в середине или конце октября.

Устройство также продемонстрирует частоту обновления матрицы в 120 Гц в игре в Genshin Impact, но информации о достижениях в других проектах пока что нет, так что остаётся лишь предполагать какие ещё проекты получат поддержку частоты обновления в 120 Гц на релизе. При этом никакой дополнительной информации о том, какие преимущества будут реализованы во флагмане следующего поколения, нет. Инсайдеры лишь предполагают, что речь идёт про более эффективную систему охлаждения процессора, камеры нового поколения и, возможно, какие-то функции на базе искусственного интеллекта. Но пока что это только предположения — интересно, что до сих пор у инсайдеров нет точных данных по этому вопросу, хотя ранее обычно компаниям не удавалось скрывать свои флагманские гаджеты настолько долго. Вероятно, в данном случае просто действительно нечего скрывать от пользователей.
Realme P2 Pro получит 80-Вт зарядку …
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне P2 Pro, официальный дебют которого ожидается 13 се…
Nubia Z60s Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nubia Z60s P…
Samsung Galaxy Quantum 5 ценен в 465 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов с повышенной безопасностью моделью Galaxy Quantum 5, ко…
Смартфон Moto G55 5G показали на пресс-рендерах …
Профильное издание 91Mobiles опубликовало рекламные материалы смартфона Motorola Moto G55 5G, который еще…
Представлен смартфон iQOO Z9s…
Компания iQOO представила смартфон iQOO Z9s, который появится в продаже на дебютном индийском рынке 29 ав…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 получил более низкие тактовые ча…
Новая информация, опубликованная в базе данных бенчмарка Geekbench 6, показывает, что новый флагманский м…
Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06…
Компания Samsung пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Galaxy A06, которая оценена на дебютн…
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 оценили в 1240 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mix Fold 4, которая получила корпус из …
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor