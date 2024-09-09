OnePlus 13 действительно получит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

Специалисты из сегмента смартфонов предполагают, что OnePlus 13 будет представлен с новым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 в ближайшем будущем, а сегодня появилась более точная информация относительно запуска нового флагманского устройства. Президент OnePlus China Луис Ли подтвердил, что новый флагман будет представлен в следующем месяце, но пока что без какой-то точной даты. Он также отметил, что OnePlus 13 получит чип последнего поколения, так что запуск смартфона состоится вскоре после презентации Snapdragon 8 Gen 4, которая ожидается в середине или конце октября.

Устройство также продемонстрирует частоту обновления матрицы в 120 Гц в игре в Genshin Impact, но информации о достижениях в других проектах пока что нет, так что остаётся лишь предполагать какие ещё проекты получат поддержку частоты обновления в 120 Гц на релизе. При этом никакой дополнительной информации о том, какие преимущества будут реализованы во флагмане следующего поколения, нет. Инсайдеры лишь предполагают, что речь идёт про более эффективную систему охлаждения процессора, камеры нового поколения и, возможно, какие-то функции на базе искусственного интеллекта. Но пока что это только предположения — интересно, что до сих пор у инсайдеров нет точных данных по этому вопросу, хотя ранее обычно компаниям не удавалось скрывать свои флагманские гаджеты настолько долго. Вероятно, в данном случае просто действительно нечего скрывать от пользователей.