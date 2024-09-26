OnePlus 13 не получит перископный модуль камеры

Известный информатор Digital Chat Station опубликовал схематический рендер флагманского смартфона OnePlus 13, официальная презентация которого ожидается уже в октябре. Самое интересное в изображении, это отсутствие перископного модуля в составе основной камеры, который должна заменить тетрапризма в стиле iPhone 15 Pro. Модуль сможет предложить трёхкратное оптическое приближение.

Смартфону также приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, до 24 ГБ оперативной памяти, аккумуляторной батареи ёмкостью 6000 мАч, а также поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно.