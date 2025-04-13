OnePlus 13 получил бета-версию Android 16

Компания OnePlus первой после Google и его Pixel выпустила тестовую сборку операционной системы Android 16 Beta 2 для своего флагманского смартфона OnePlus 13. Как обычно, производитель предупреждает пользователей о риске превратить свое устройство в кирпич или потерять данные. Дата выхода стабильной прошивки пока не сообщается.

Напомним, что OnePlus 13 имеет в своем распоряжении флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,82-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3168:1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и керамическим защитным стеклом Crystal Shield, селфи-камеру на 32 Мп (Sony IMX615), тройную тыльную камеру Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-808 оптического формата 1/1,4 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68/IP69.
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