OnePlus 13 получит аккумулятор на 6000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 13, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат оснастят основной камерой с главным модулем на базе датчика изображения Sony LYT-808 оптического формата 1/1,49 дюйма и объектива со светосилой f/1.6, а также перископным модулем, как в Realme 13 Pro+, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч (в текущем поколении 5400 мАч), ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, улучшенным вибромотором, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно. Релиз смартфон ожидается в ноябре этого года.