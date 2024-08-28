OnePlus 13 получит аккумулятор на 6000 мАч

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился обновленными подробностями о флагманском смартфоне OnePlus 13, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат оснастят основной камерой с главным модулем на базе датчика изображения Sony LYT-808 оптического формата 1/1,49 дюйма и объектива со светосилой f/1.6, а также перископным модулем, как в Realme 13 Pro+, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч (в текущем поколении 5400 мАч), ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, улучшенным вибромотором, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно. Релиз смартфон ожидается в ноябре этого года.

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