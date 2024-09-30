OnePlus 13 получит самый передовой экран

Компания OnePlus опубликовала фотографию передней панели флагманского смартфона OnePlus 13, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Устройство оснастят дисплеем Oriental второго поколения производства компании BOE. По словам производителя, новый экран будет лучше не только предыдущего поколения, но и дисплеев конкурентов. Напомним, что в OnePlus 12 использовалась панель Oriental первого поколения с яркостью до 4500 нит, разрешением 3168:1440 точек, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и плотностью пикселей 510 ppi. Что до OnePlus 13, то ему также прочат флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 4, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также батарею ёмкостью 6000 мАч.