OnePlus 13 протестировали с процессором Snapdragon 8 Gen 4

Флагманский смартфон OnePlus 13, который ожидается уже в октябре текущего года, недавно прошёл тестирование на платформе Geekbench, что проливает свет на характеристики нового чипа Snapdragon 8 Gen 4 от компании Qualcomm, который будет впервые представлен в этом флагмане. Согласно результатам синтетического теста, устройство набрало более 10000 баллов в многопоточном тесте и имеет кластер из двух типов ядер — 2 ядра с частотой 4,32 ГГц (производительные ядра) и 6 ядер с частотой 3,53 ГГц (энергоэффективные ядра). Эти показатели в синтетическом тесте кажутся невероятно высокими, даже если учесть, что новый процессор будет построен на самой энергоэффективной 3-нм технологии от компании TSMC.

С другой стороны, журналисты отмечают, что высока вероятность того, что эти данные могут быть некорректными или искажёнными, так как компания могла использовать инженерный образец процессора или задействовать более мощную систему охлаждения, чтобы ядра не перегревались даже при такой высокой тактовой частоте. Кроме того, в бенчмарке было указано, что OnePlus 13 выйдет с Android 15 прямо из коробки и будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти,что является очень хорошей новостью, потому что производительности гаджету явно не отнимать. Также ожидается, что графический процессор Adreno 830 будет работать на частоте 1250 МГц, что на 25-30% выше, чем у Adreno 750 в текущих версиях Snapdragon, но пока что точной информации о производительности этого компонента системы на кристалле нет.