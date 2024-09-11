OnePlus 13 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования флагманского смартфона OnePlus 13, официальный релиз которого ожидается в четвертом квартале этого года. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 3236 баллов в одноядерном испытании и 10049 баллов в многоядерном тесте.

Ранее сообщалось, что OnePlus 13 получит тыльную камеру с главным модулем на базе сенсора Sony LYT-808 оптического формата 1/1,49 дюйма и оптики со светосилой f/1.6, а также перископным модулем, как в Realme 13 Pro+, батарею ёмкостью 6000 мАч, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, улучшенный вибромотор, защиту от воды и пыли (IP68/IP69), поддержку 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно.
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