OnePlus 13 выйдет на международный рынок уже 7 января

Компания OnePlus недавно сообщила о том, что проведёт международный запуск OnePlus 13 уже в следующем месяце, а сегодня компания подтвердила точные дату и даже время мероприятия. Более того, стоит отметить, что в официальном анонсе указан «Зимний запуск серии OnePlus 13» — само слово «серия» является подтверждением того, что на мероприятии также будет представлен OnePlus 13R, а не только базовый флагман топового уровня. При этом уже сейчас известно, что OnePlus 13 для международного рынка будет оснащён 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1440x3168 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Под капотом у смартфона установлен мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, плюс потенциальному покупателю доступно 12, 16 или 24 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти.

Система из трёх камер на тыльной панели получила основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, ультраширокоугольный объектив на 50 Мп с автофокусом и телеобъектив на 50 Мп с трёхкратным зумом. Фронтальная камера имеет разрешение в 32 Мп, а за автономность гаджета отвечает батарея ёмкостью 6000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. При этом устройство будет работать на базе Android 15 с оболочкой OxygenOS 15 из коробки. Это очень привлекательный флагманский смартфон, на который явно стоит обратить своё внимание, особенно если цена у него будет адекватная на момент релиза.
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