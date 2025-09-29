OnePlus 15 показали живых фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото флагманского смартфона OnePlus 15, который будет представлен в октябре. Ранее официальный постер раскрыл дизайн грядущей новинки. Также было подтверждено наличие "нанокерамического металла аэрокосмического класса", который на 134% прочнее титана, дисплея с частотой обновления 165 Гц и ультратонкими симметричными рамками толщиной всего 1,15 мм, а также топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц. Инсайдеры также сообщают об аккумуляторе ёмкостью 7000 мАч, поддержке 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также основе камере с тремя 50-Мп модулями.