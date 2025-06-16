OnePlus 15 получит новый дизайн

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о грядущем флагманском смартфоне OnePlus 15. Утверждается, что китайский производитель решил отойти от шайбовидного дизайна основной камеры, к которому все привыкли за последние годы. Возможно, новинка будет похожа на недавний OnePlus Ace 5 Ultra. Утверждается, что сейчас OnePlus тестирует образцы с плоским 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5K разрешением (было 2K) и основной камерой с тремя 50-Мп модулями, один из которых является перископным. Также производитель планирует отказаться от стеклянных задних панелей. Официальная презентация серии OnePlus 15 ожидается в октябре-ноябре этого года.