OnePlus 3T и OnePlus 3 получают долгожданное обновление Android 9 Pie

Пользователи OnePlus 3 и OnePlus 3T наконец-то получают обновление Android Pie. Обновление приходит с большой задержкой, а также включает в себя апрельское исправление Android Security. Оно включает в себя все ожидаемые функции Pie, включая новую навигацию жестами, обновленный пользовательский интерфейс, улучшенное время автономной работы и новые смайлики.

Кроме того, в новой версии ПО появятся и эксклюзивные функции OxygenOS — режим OnePlus «Не беспокоить», Gaming Mode 3.0, интеграцию Google Duo в приложение для набора номера и приложение Google Lens, интегрированное непосредственно в камеру. Обновление является поэтапным развертыванием OTA, и сегодня его получают несколько пользователей, а остальные получат его через несколько недель в пошаговом режиме.