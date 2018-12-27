OnePlus 5 и 5T получают стабильную версию Android 9.0 Pie

Несколько недель назад OnePlus выпустила две бета-версии обновления Android 9 Pie для OnePlus 5 и 5T. Теперь стабильная версия выходит в свет. Финальная версия OxygenOS 9.0.0 на основе Android 9.0 Pie начала распространяться для OnePlus 5 и 5T «по воздуху». Она также содержит исправления безопасности от декабря 2018 года.

Когда вы получите новое программное обеспечение, вы увидите новый Pie UI, новые навигационные жесты для 5T, а также новый режим «Не беспокоить» с настраиваемыми настройками. Google Lens интегрирован в приложение «Камера», а в игровой режим 3.0 добавлен режим текстовых уведомлений. Добавлены уведомления для вызовов третьих лиц. Также внесены некоторые неназванные улучшения системы. Как обычно, развертывание является поэтапным. В настоящее время она распространяется для небольшого процента пользователей и будет расширяться в течении несколько дней.