OnePlus 5 и OnePlus 5T получили OxygenOS Open Beta 35/33

Прошлогодние смартфоны OnePlus 5 и OnePlus 5T получили очередную бета-версию прошивки OxygenOS.

Обновление вышло под номером Open Beta 35 и 33 для OnePlus 5 и OnePlus 5T соответственно. Прошивка весит 264 МБ и в неё добавили режим Zen Mode, который изначально появился в смартфонах OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Кроме этого, разработчики оптимизировали фирменное приложение «Телефон» и «Погода», а также исправили некоторые ошибки предыдущей прошивки.

OxygenOS Open Beta 35 и 33 уже могут установить все участники программы бета-тестирования прошивок.