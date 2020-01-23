OnePlus 6 / 6T получают свежее ПО

Последнее обновление OxygenOS 10. 3.1 для OnePlus 6 / 6T посвящено исправлениям и оптимизации работы смартфонов. Помимо исправлений безопасности, выпущенных в декабре 2019 года, журнал изменений содержит исправления точки доступа Wi-Fi, исправления разблокировки отпечатков пальцев, оптимизация работы камеры, стабильность системы и общее исправления ошибок.

Обновление уже начали получать некоторые пользователи, а поскольку OnePlus выполняет постепенное развертывание более широкое внедрение начнется в ближайшие несколько дней.