OnePlus 6 / 6T получил новое обновление OxygenOS 10.3.10

Китайский бренд OnePlus выпустила новое системное обновление для OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Последняя версия обновления для прошлогодних флагманских устройств бренда OnePlus поставляется с номером сборки OxygenOS 10.3.10. Согласно официальному журналу изменений, это новое обновление поднимает уровень исправления безопасности до апреля 2021 года. Помимо исправлений безопасности, последнее обновление системы для этих смартфонов также содержит исправления известных проблем и повышает стабильность системы.

Обновление системы OTA "OxygenOS 10.3.10" для OnePlus 6 и OnePlus 6T выпускается партиями по всему миру.
Комментарии и отзывы OnePlus 6T
Новости:
В сети появились рендеры Samsung Galaxy S21 FE

В последнее время не выходил ни одного смартфона от крупного производителя, который бы не слили в сеть до...
Утечка функций iOS 15

Компания Apple планирует скором будущем провести Всемирную конференцию разработчиков (WWDC) 2021. Ожидает...
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт

Прошло время, когда быстрый процессор, качественная камера и яркий дисплей были прерогативой исключительн...
Серия Realme Q3 получила расцветку Psychedelic Silver

Компания Realme представила новый цветовой вариант для смартфонов серии Realme Q3, которые были представл...
Samsung выпустила уникальные беспроводные наушники

Сегодня компания Samsung рассказала о довольно интересная акции, в ходе которой беспроводные наушники Gal...
Обзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go USB 3.2 256 ГБ (Verbatim 53249). Быстрый внешний диск
Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздухаОбзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Обзор Philips 242B9T. Монитор с мультитачОбзор Philips 242B9T. Монитор с мультитач
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игров...
Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. ИгровМониторы с увеличенным количеством кадров за последнее время получили широкое распространение, и вместе с...
Xiaomi выпускает массажный пистолет MIJI...
Xiaomi выпускает массажный пистолет MIJIВ рамках краудфандинга Xiaomi выпускает массажный пистолет MIJIA Fascia Gun. ...
Флагман Realme GT протестировали в Geekb...
Флагман Realme GT протестировали в GeekbВ базе данных бенчмарка Geekbench обнаружился смартфон Realme GT, который должен стать самым доступным фл...
LG V60 ThinQ 5G получил обновление Andro...
LG V60 ThinQ 5G получил обновление AndroLG V60 ThinQ 5G является последним в истории собственно флагманский смартфон от LG Electronics. Теперь эт...
MediaTek выпустила новый процессор Dimen...
MediaTek выпустила новый процессор DimenКомпания MediaTek представила новый процессор Dimensity 700 5G, который производится по 7-нм технологичес...
Программа для наложения музыки на видео ...
Программа для наложения музыки на видео Создавать видео стало намного удобнее благодаря видеоредакторам. На просторах сети огромное количество пр...
Представлен светящийся Realme 8 Pro...
Представлен светящийся Realme 8 ProКомпания Realme представила новую версию смартфона Realme 8 Pro, который ранее вышел в Infinite Black и I...
Ожидается дефицит Nintendo Switch...
Ожидается дефицит Nintendo SwitchНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что у компании Nintendo якобы не...
Новый iPad Pro появится в продаже 21 мая...
Новый iPad Pro появится в продаже 21 маяВо время презентации новых планшетов iPad Pro компания Apple не раскрыла дату начала продаж, ограничившис...
Смартфоны Redmi 10 готовы к выходу ...
Смартфоны Redmi 10 готовы к выходу Профильное издание 91Mobiles поделилось подробностями о смартфонах линейки Redmi 10. Сообщается, что нови...
Представлен корпус LOUQE RAW S1 объемом ...
Представлен корпус LOUQE RAW S1 объемом Шведский производитель LOUQE представил ПК-корпус RAW S1. Прочный алюминиевый корпус изготовлен на станке...
Netflix и SEGA планируют выпустить анима...
Netflix и SEGA планируют выпустить анимаСлухи о сериале Sonic появились еще в том году. Спустя время, слухи были развеяны, так как Netflix и SEGA...
Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептовОбзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов
Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караокеОбзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке
Обзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветкиОбзор Razer Chroma Addressable RGB Controller. Полный контроль подсветки
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)Обзор ID-COOLING ICEFLOW 240 VGA. Тесты с заменой охлаждения GIGABYTE RTX 2080 Ti (GV-N208TAORUS X-11GC)
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:

2006-2021 © MegaObzor