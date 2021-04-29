OnePlus 6 / 6T получил новое обновление OxygenOS 10.3.10

Китайский бренд OnePlus выпустила новое системное обновление для OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Последняя версия обновления для прошлогодних флагманских устройств бренда OnePlus поставляется с номером сборки OxygenOS 10.3.10. Согласно официальному журналу изменений, это новое обновление поднимает уровень исправления безопасности до апреля 2021 года. Помимо исправлений безопасности, последнее обновление системы для этих смартфонов также содержит исправления известных проблем и повышает стабильность системы.

Обновление системы OTA "OxygenOS 10.3.10" для OnePlus 6 и OnePlus 6T выпускается партиями по всему миру.