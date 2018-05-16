OnePlus 6 был официально представлен

2018-05-16, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - OnePlus 6 ; [138]
Сегодня на пресс-мероприятии в Лондоне, компания OnePlus представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 6.
OnePlus 6 будет оснащается 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением экрана Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9.

Сердцем смартфона станет процессор от Qualcomm Snapdragon 845, он будет иметь 6GB оперативной памяти для модели на 64GB, а 8GB с 128GB и 256GB встроенной флеш-памяти. Так же он будет иметь аккумулятор ёмкостью 3300 мАч, с функцией быстрой зарядки Dash Charge. Задняя панель выполнена из стекла, на ней так же расположен сканер отпечатков пальцев, есть возможность беспроводной зарядки.
Что касается камеры, задняя будет иметь оптику 16 и 20 Мп, а фронтальная камера — оптику на 16 Мп. OnePlus 6 будет поддерживать функцию Face ID(разблокировка с помощью захвата лица).
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, а так же USB Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1.

OnePlus 6 можно будет приобрести в двух версиях, черный матовой и черный зеркальный, а также белом варианте с золотистой окантовкой, который будет выпущен в ограниченном количестве.
Размеры смартфона составляют 155,7 х 75,35 х 7,75 мм, а вес — 177 граммов.
Смартфон можно будет заказать с 22 мая 2018 года: цена данного смартфона начнется с 529 долларов за версию на 6+64 ГБ, 579 долларов за 8+128 ГБ и 629 долларов за 8+256 ГБ. Старт продаж назначен на 5 июня.


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