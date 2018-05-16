OnePlus 6 готовят к релизу

Уже сегодня планируется презентация нового смартфона OnePlus 6, который просто обязан удивить нас интересным дизайном и высокой производительностью. Правда, пока что говорить о продукте рано, так как презентацию наметили на вечер, но в сети уже есть некоторые данные о продукте. Например, очередная порция слитых фотографий продукта — новинка выглядит точно так же, как нам уже показывали на других снимках и рендерах. Это говорит о том, что у смартфона действительно будет вставка в верхней части экрана, а сзади будет присутствовать сканер отпечатков пальцев и камера со вспышкой. Лично мне такой внешний вид нравится, да и к челке на экране привыкаешь постепенно, но с уверенностью говорить о том, что это именно OnePlus 6 мы не можем. Вполне возможно, что это опять дизайнеры балуются и на самом деле ничего подобного нам не покажут.