OnePlus 6 и 6T получат бета-версию Android 10

OnePlus недавно отправила стабильное обновление Oxygen OS 10 на базе Android 10 для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, а теперь начала отправлять бета-обновление для OnePlus 6 и OnePlus 6T. Это означает, что OnePlus является первым OEM-поставщиком, который начал рассылать сборки Android 10 на свои устройства последнего поколения, за исключением Essential и Google. Бета доступна только владельцам заводских разблокированных моделей OnePlus 6 и 6T. Файл весит 1,7 ГБ, и его установка не приводит к потере данных. Некоторые ошибки могут включать в себя неработающий Google Pay, WiFi.