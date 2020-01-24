OnePlus 6 и 6T получают обновление OxygenOS 10.3.1

OnePlus выпускает последнее обновление для своей флагманской серии 2018, серии OnePlus 6. Он включает в себя смартфоны OnePlus 6 и 6T, которые получают обновление OxygenOS 10.3.1. Обновление содержит незначительные исправления и обновления для системы безопасности Android.
Исправлена проблема с появлением черного экрана после разблокировки устройства по отпечатку пальца
Исправлена проблема с логотипом анимации при перезагрузке устройства
Исправлена проблема с нагревом устройства во время зарядки
Исправлена проблема случайного разъединения с точкой доступа 5 ГГц
Улучшена стабильность системы и исправлены общие ошибки
Обновлен патч безопасности до 2019.12
Оптимизировано время предварительного просмотра изображения в режиме Pro. Исправлена проблема с падением камеры
Исправлена проблема с отображением видео и изображений в галерее
Компания трижды пыталась вывести ОС Android 10 на свою флагманскую линейку 2018 года, но всегда возникали проблемы. OxygenOS 10.3.1 внес несколько изменений.