OnePlus 6 и 6T получили OxygenOS Open Beta 5

Разработчики компании OnePlus выпустили очередную бета-версию прошивки OxygenOS для смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Обновление вышла с названием OxygenOS Open Beta 5 и весит около 300 МБ.

В Обновление разработчики компании OnePlus добавили февральский патч безопасности и множество улучшений. Таких как: оптимизированную работу системы, исправили множество ошибок, обновили Zen Mode до версии V1.5.0, а также улучшили приложение для звонков. Теперь им удобнее пользоваться одной рукой.

Обновление OxygenOS Open Beta 5 уже начали получать владельцы смартфонов.