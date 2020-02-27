OnePlus 6 и 6T получили OxygenOS Open Beta 5

2020-02-27, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - OnePlus 6T; [30]
Разработчики компании OnePlus выпустили очередную бета-версию прошивки OxygenOS для смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Обновление вышла с названием OxygenOS Open Beta 5 и весит около 300 МБ.

В Обновление разработчики компании OnePlus добавили февральский патч безопасности и множество улучшений. Таких как: оптимизированную работу системы, исправили множество ошибок, обновили Zen Mode до версии V1.5.0, а также улучшили приложение для звонков. Теперь им удобнее пользоваться одной рукой.

Обновление OxygenOS Open Beta 5 уже начали получать владельцы смартфонов.


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