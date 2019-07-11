OnePlus 6 и OnePlus 6T получили OxygenOS Beta 22/14

Участники программы бета-тестирования прошивки OxygenOS начали получать новое ПО на смартфоны OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Обновление вышло с номером OxygenOS Beta 22/14 и весит 143 МБ. В нём разработчики улучшили интерфейс и работу приложения «Файлы», а также добавили актуальный патч безопасности. Кроме этого, в новой бета-версии исправили мелкие недочёты и проблему работы камеры в портретном режиме при использовании быстрых ответов на уведомления.

Ещё с обновлением в систему добавили новый виджет часов. Он отображает время, месяц, день недели и погоду.