OnePlus 6 и OnePlus 6T с новым обновлением OxygenOS получили функцию Screen Recorder

Разработчики OnePlus выпустили OxygenOS 9.0.7 и 9.0.15 для смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T, в которой добавили полезную возможность.

В прошивке появилась функция Screen Recorder. Она позволяет записывать видео с экрана смартфона. Чтобы её включить надо сперва добавить соответствующую кнопку в окно с быстрыми настройками. Как это сделать показано на скриншотах ниже:

Кроме Screen Recorder, в новой версии ПО добавили июньский патч безопасности, а также поддержку VoLTE/VoWiFi. Обновление уже начали получать пользователи смартфона, но если у вас ещё нет OTA — придётся подождать несколько дней.