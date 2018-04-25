OnePlus 6 показали на Ali

Благодаря китайской торговой площадке AliExpress мы можем говорить про дизайн смартфона OnePlus 6 с абсолютной уверенностью. Дело в том, что на просторах интернет-магазина появилась страница с защитным стеклом для смартфона OnePlus 6. Там же имеются изображения смартфона, исходя из которых можно говорить о внешнем виде продукта. На фронтальной панели, как и предполагалось, будет вставка в верхней части экрана, она сейчас есть буквально на каждом втором смартфоне. Других элементов управления или дизайнерских решений на лицевой панели нет. Будем ждать официального анонса, чтобы узнать больше о начинке новинки, но в плане дизайна уже сейчас все понятно. Пишите в комментарии — понравился вам смартфон или нет. Думаю, это интересная тема для обсуждения, особенно если вы планируете брать новинку.