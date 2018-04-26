OnePlus 6 покажут 16 мая

В сети официально назвали дату анонса мобильного телефона OnePlus 6. Производитель сообщил, что новинку планируют показать в Лондоне 16 мая, презентация пройдет в восемь часов вечера по московскому времени. Если вы давно следите за новостями о данном продукте и для вас важно узнать все детали раньше остальных, то обязательно стоит посмотреть данное мероприятие. В прошлый раз компания проводила онлайн-презентацию и все желающие могли посмотреть на гаджет в прямом эфире. Думаю, в этот раз ситуация тоже не изменится и производитель покажет устройство как в закрытом помещении, так и пользователям из сети. Остается лишь надеяться, что новинка будет интересна как в плане дизайна и начинки, так и в плане стоимости. Для многих этот параметр является ключевым, особенно на фоне тенденции повышения ценника.