OnePlus 6T McLaren Edition обойдется в 699 евро

OnePlus представила эксклюзивную версию OnePlus 6T McLaren Edition Speed Orange. Была объявлена ​​цена нового смартфона, в большинстве европейских стран версию OnePlus 6T McLaren Edition будут продавать за 699 евро и это на 70 евро больше, чем просят за стандартный флагман OnePlus 6T с 8/256 Гб памяти.

При такой разнице в цене покупатели получают доступ к новой отделке из углеродного волокна под задним стеклом, которая сочетается с оранжевой окантовки по периметру задней панели и колоссальными 10 Гб оперативной памяти. Используется батарея емкостью 3700 мАч, которая теперь поддерживает новую технологию быстрой зарядки Warp Charge 30. При этом используется адаптер мощностью 30 Вт, который помогает обеспечить «питание на день за 20 минут». Однако, за исключением этих относительно небольших различий, устройство идентично оригинальному.

Завтра ограниченное издание OnePlus 6T McLaren будет выпущено в Великобритании.