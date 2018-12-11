OnePlus 6T McLaren Edition вышел в свет

Официально представлен новый смартфон OnePlus 6T McLaren Edition, который отличается от оригинального исключительно своей начинкой. У данной модели 10 гигабайт оперативной памяти и этого предостаточно, чтобы без труда запускать абсолютно любые игровые проекты, программы, браузер с тучей вкладок и всего в таком духе. Обычному пользователю столько памяти не нужно, но если у вас есть специфические задачи и вы хотите решать их таким образом, то почему нет. Помимо этого, тыльная сторона устройства выполнена в крайне привлекательным дизайне, который сразу выделит вас на фоне остальных. Думаю, что подобного рода смартфоны имеют право на жизнь, так как они дают гораздо больше, чем стандартная версия. Стоимость, кстати, пока что не называется.