OnePlus 6T McLaren Editon готовят к релизу

Иногда производители смартфонов делают совместные проекты с производителями автомобилей, чтобы привлечь дополнительную аудиторию. В большинстве ситуаций бренды связываются с Porsche, однако компания OnePlus пошла иным путем и вскоре представит свой новый продукт под названием OnePlus 6T McLaren Editon. Устройство выглядит так же, как и оригинальный смартфон, но сюда поставили 10 гигабайт оперативной памяти. Стоит отметить, что информация пока что носит неофициальный характер и на момент официального анонса может случиться, что гаджет все же получит уникальный дизайн корпуса или какие-то дополнительные особенности. Пока что данных об этом у нас нет. А вот 10 гигабайт оперативной памяти увидеть мы были бы очень рады, ведь на текущий момент это уже практически тренд.