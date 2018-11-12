OnePlus 6T Thunder Purple едет в Северную Америку и Европу на этой неделе

OnePlus объявила о том, что смартфон OnePlus 6T Thunder Purple будет доступен для покупки в Северной Америке и Европе начиная 15 ноября. Специальный фиолетовый вариант впервые дебютировал в Китае на прошлой неделе.

Подобно полуночи и зеркальным черным версиям 6Т модель пурпурного цвета доступна с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти и будет продаваться за 579 долларов. Все остальные функции, в том числе совместимость с Verizon и сканер отпечатков пальцев на экране, также доступны на моделе фиолетового цвета. Пурпурный цвет - это градиент, который играет от черного до фиолетового. OnePlus 6T является одним из лучших смартфонов года, с большим и ярким экраном, быстрой производительностью и отличным программным обеспечением. Недавно компания объявила, что первые продажи 6T на 86% выше, чем для 6, а 6T - самый продаваемый телефон OnePlus при запуске в США.