OnePlus 6T и его характеристики

Сегодня очередное подтверждение этому пришло от искателя утечек @rquandt. С его подачи ресурс WinFuture опубликовал рендер, где мы видим фрагмент задней панели, где не видно дактилоскопического сенсора. С высокой долей вероятности это говорит о том, что сканер переместится в OLED-дисплей.OnePlus уже в октябре должна представить OnePlus 6T – первый сразу по нескольким параметрам смартфон бренда. OnePlus 6T предложит 6,41” дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, чипсет Snapdragon 845, 6/8 ГБ ОЗУ, 64/128/256 ГБ ПЗУ, двойную камеру от OnePlus 6, аккумулятор повышенной емкости и Android 9 Pie с Oxygen OS.Так, новинка станет первым устройством компании без аудиоразъема 3,5 мм, а также первым гаджетом со встроенным в экран сканером отпечатка пальца.Стоимость смартфона пока неизвестно.