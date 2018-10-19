OnePlus 6T стоит 600 долларов

В интернете появилась информация о стоимости смартфона OnePlus 6T. Если верить инсайдерам, новый флагман будут продавать за 610 долларов, для отечественного покупателя цена будет еще немного выше. Это довольно небольшая сумма за смартфон, который не только не уступает потенциальным конкурентам, но и во многом их лучше. Например, дизайнеры компании отказались от здоровенного выреза в верхней части экрана и решили использовать «каплю» — вырез, который практически незаметен для пользователя, но на него удалось разместить фронтальную камеру. Будем надеяться, что смартфон действительно будут продавать за эту цену, ведь в этой ситуации у нас будет возможность за совершенно смешные по нынешним меркам деньги получить мощный флагман с отличным дисплеем и привлекательным дизайном корпуса.