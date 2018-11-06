OnePlus 6T в новом цвете

Буквально недавно мы говорили о том, что компания OnePlus показала очень мощный смартфон под названием 6T, который выглядит привлекательно и обладает целым рядом преимуществ. Теперь устройство представили еще и в новом цвете — Thunder Purple. Выглядит тыльная панель довольно необычно, ведь розовый цвет мы встречаем на просторах интернета не так уж часто. С другой стороны, если вы пользуетесь смартфоном каждый день и хотите, чтобы он привлекал внимание окружающих, то стоит обязательно посмотреть на эту модель. В розовом цвете смартфон выглядит свежее и его можно покупать как женщинам, так и мужчинам. В плане технических характеристик никаких изменений не произошло, это тот же флагман, только немного в другом цвете. Почитать подробнее о гаджете вы можете на нашем сайте, там все есть.