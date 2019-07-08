OnePlus 7 Pro 5G получает свежее обновление

Компания OnePlus выпустила свежее обновление программного обеспечения для OnePlus 7 Pro 5G - OxygenOS 9.5.5. Он включает в себя июньское исправление безопасности и общие исправления ошибок. Обновление также оптимизирует сенсорную чувствительность экрана, но самое главное, она приносит массу улучшений камеры. Также была устранена проблема с включением выдвижной камеры при входящем видеовызове, когда экран выключен или заблокирован. Отключено отображение анимации отпечатка пальца на экране после успешной разблокировки устройства.

Вы можете перейти в меню « Настройки» > « Система» > « Обновления системы» вашего 7 Pro 5G, чтобы попытаться загрузить обновление вручную, если вы еще не получили уведомление.