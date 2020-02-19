OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro получили новую версию OxygenOS

Разработчики компании OnePlus выпустили новую версию обновления OxygenOS сразу для трёх смартфонов: OnePlus 7, OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro.

Для смартфона OnePlus 7 и Oneplus 7 Pro обновление вышло с номером сборки OxygenOS 10.0.4. А для флагмана OnePlus 7T Pro обновление вышло с номером сборки OxygenOS 10.0.7.

Разработчики компаний OnePlus в обновление добавили актуальный январский патч безопасности. Ещё разработчики поработали над оптимизацией менеджера ОЗУ, улучшили работу системы и исправили проблему с черный экраном в некоторых приложениях.

Обновление уже распространяют волнами по воздуху.