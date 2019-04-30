OnePlus 7 Pro имеет один из лучших дисплеев

Компания OnePlus объявила, что ее предстоящий флагман OnePlus 7 Pro получил рейтинг A + Display от DisplayMate, что делает его одним из самых лучших дисплеев для смартфонов на рынке. Компания DisplayMate Technologies известна своей точной и всесторонней оценкой дисплеев для смартфонов.

OnePlus 7 Pro показал отличные результаты по всем параметрам, предоставляя зрителю заметно лучший, более четкий и приятный опыт просмотра.Также пользователи могут менять цветовую гамму дисплея и цветовую температуру, чтобы получить наиболее подходящую для себя калибровку экрана.

Экран также получил сертификат «Безопасность для глаз» от независимого и нейтрального Института тестирования и сертификации VDE за способность лучше отфильтровывать вредные синие огни. Напомним, OnePlus 7 Pro будет оснащен дисплеем Quad HD + Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Новинка будет запущена 14 мая.