OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получили OxygenOS 10.0.5

Компания OnePlus выпустила новую стабильную версию OxygenOS для смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.

Обновление вышла с номером сборки 10.0.5 и весит 285 МБ.

Разработчики компаний в обновление добавили мартовский патч безопасности. Ещё в обновлении разработчики поработали над исправлением мелких ошибок и устранили проблему с ошибками в галерей, а именно случайное исчезновение скриншотов и рассинхронизацию звука в видео.

Также в обновлении улучшили стабильность системы и оптимизировали менеджер оперативной памяти. Прошивку уже начали распространять волнами владельцам смартфонов.